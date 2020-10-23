Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...
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Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...

23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:56

Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi 'İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına' karar verdi.

Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi 'İtiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına' karar verdi.

Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...
Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...
Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...
Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...
Enis Berberoğlu'nun yeninden yargılanmasına yer olmadığına yönelik verilen karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza mahkemesi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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