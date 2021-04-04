Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı

Son dakika haber... Endonezya'nın Flores adasında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Flores adasında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya'nın Flores adasında etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu 23 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Raditya Jati, Flores adasının doğusundaki Lamanele köyünde onlarca evin çamur altında kaldığını, birçok ev sel bastığını söyledi.

Şiddetli yağışların Doğu Timor'da da etkili olduğu ve başkenti Dili yakınlarında meydana gelen heyelanda 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ülkede şiddetli yağış sonrası elektrik kesintisi yaşandığı ve Devlet Başkanlık sarayının sular altında kaldığı belirtildi. - JAKARTA

Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı
Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Ziya Selçuk Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 23 ölü, 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:41:54. #1.14#
title