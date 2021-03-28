Son dakika haber! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi
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Son dakika haber! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı
Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapmazken, saldırıya ilişkin yerel medyadaki görüntülerde kilise önünde ve otoparkında hasar oluştuğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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