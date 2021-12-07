Son dakika! Mersin İl Emniyet Müdürü Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) ziyarette bulundu.

Aslan, ziyaretinde MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, yönetim kurulu üyeleri ve gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kentte emniyet ve basın mensuplarının ilişkisinin iyi şekilde ilerlediğini söyleyen Aslan, "Basın ve emniyet birlikte çalışan iki kurum. Vatan ve milletimiz için birlikte çalışıyoruz. Özelde Mersin, genelde de ülkemiz için kanunlar, hukuk ve mevzuat çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Tepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.