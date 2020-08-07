Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmış bölgede inceleme yaparak Suriye Görev Gücündeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

07.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:56

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Halep'in Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmış bölgede inceleme yaparak Suriye Görev Gücündeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Aktaş, temasları kapsamında ilk olarak Azez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Aktaş, Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'dan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

"Bizim için çok önemli ve de çok kutsal bir görev"

Aktaş, toplantının ardından AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatı ile Suriye Görev Gücü olarak birinci önceliklerinin bölge halkının can, mal ve namus güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında emniyet personelleri ve diğer güvenlik birimleriyle bir araya gelerek içerisinde bulundukları şartları yerinde görme fırsatı bulduklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla her geçen gün buradaki imkanlarımız çok daha iyi noktalarda bu durum Allah'ın izni ile devam edecek ve zamanla daha iyilerini yapacağız. Eskiyle kıyaslandığında gerçekten maddi manevi her yönden çok daha iyi noktalara gelmişiz. Buralardaki çalışmalarımız, görevimiz çok çok önemli ve hassas. Burada 1,5 milyona yakın insan yaşıyor. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini ve namus güvenliğini sağlamak bizim için çok önemli ve de çok kutsal bir görev. Burada görev yapan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah onları korusun tırnağına taş değdirmesin."

Aktaş, daha sonra Kilis'te konuşlu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Suriye Görev Gücü personelini ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Temasları kapsamında Aktaş, İl Jandarma Komutanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Güncel
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, 'örnek düğün' detayına dikkat çekti
İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, "örnek düğün" detayına dikkat çekti
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 22:56:48. #1.14#
title