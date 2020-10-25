Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

25.10.2020 00:45 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:48
Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen Aktaş'ı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, tören mangasını selamlayıp şeref defterini imzaladı.

Aktaş, Vali Varol ve İl Emniyet Müdürü Özen'den genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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