Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
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Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da genç bir kadın, barakada vahşice bıçaklanarak öldürüldü.

Elazığ'da genç bir kadın, barakada vahşice bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadını bıçaklayıp öldüren şüphelinin erkek arkadaşı olduğu, cinayet sonrası arkadaşlarını arayıp "Sevgilimi öldürdüm" demesi üzerine olayın ortaya çıktığı, ancak kendisinin kaçtığı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 19 yaşındaki Bahar B.'yi kanlar içerisinde hareketsiz görünce polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada genç kadının vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak öldürüldüğü tespit edildi. Daha sonra genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan şüphelinin uyuşturucu ve darptan birçok suç kaydı bulunduğu, daha öncede bir kadını darp ettiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü
Elazığ'da vahşet! Genç kadın barakada sevgilisi tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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