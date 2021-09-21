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Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 VUV 44 plakalı otomobil ile 70 EF 762 plakalı pikap çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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