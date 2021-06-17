Son dakika haber: Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Elazığ'ın Palu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Palu-Arıcak kara yolunda Kadir Kaya'nın kullandığı kepçe, Bahçeler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kepçenin altından çıkardıkları Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın iş makinesinin freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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