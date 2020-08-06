Son dakika haber: Elazığ'da bahçe yangını
Son dakika güncel haberi: Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük kayısı bahçesinde zarar oluştu.
06.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:03
Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük kayısı bahçesinde zarar oluştu.
Mustafa Demirel Mahallesi'nde kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.
Yangında, 15 dönüm kayısı bahçesi zarar gördü.
Alanda incelemelerde bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
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Kaynak: AA