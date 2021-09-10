Son dakika haber! Elazığ'da '3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Elazığ'da "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Elazığ'da

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı.

Elazığ'da düzenlenen "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle Valilik Meydanı'nda organize edilen festival 3 gün devam edecek.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyle start alan festival kapsamında kurulan köfte ekmek ve gıda ürünlerinin yer aldığı stantlara ilgi gösterildi.

Festivale katılan Elazığ Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile oda başkanı Zülfü Tarhan, stantları gezerek köfte ekmek ile yöresel ürünlerden tattı.

Tarhan, yaptığı açıklamada, bu yıl köfte ekmek festivalinin üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalle amaçlarının kente mal olmuş meşhur salçalı köfte ile diğer yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak herkesin bu lezzetleri tatması olduğunu ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi alanda ilimizin gastronomisini tanıtan birçok firmamız var. Burada badem şekerimizden tutun orciğimizden, pestilimizden, vişneli dondurmamızdan ve adına festival düzenlediğimiz salçalı köftemize kadar birçok yöresel ürünümüzü sergiliyoruz. Festivalde ziyaretçilerimizi ağırlayacağız, konserlerimiz olacak. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz."

Salçalı köftenin Elazığ'a has bir lezzet olduğunu vurgulayan Tarhan, "Meşhur salçalı köftemiz yapımıyla, sunumuyla ve en önemlisi lezzetiyle tamamen Elazığ'ımıza has bir köfte çeşidi. Türkiye'nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet, böyle bir köfte yok. Dolayısıyla bunun en büyük özelliği salçalı olması, yine bizim Elazığ'ımıza özgü bir karışımla hazırlanması ve bizim bölgedeki kırsal alanlarda otlanmış hayvanın etinden yapılması bu köftenin en büyük özelliklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Fuat Oktay Hulusi Akar
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Amelia Hamlin Defne Samyeli
Spor Çağlar Söyüncü Okan Buruk Ozan Tufan Yevgeniy Ziniçev
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Uğur İbrahim Altay Şans Oyunları Ersin Tatar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Elazığ'da '3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:35:28. #1.17#