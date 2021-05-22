Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)
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Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya idaresindeki 23 M 0270 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 AED 764 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Yalçınkaya ile araç ve motosiklette bulunan 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)
Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)
Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)
Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)
Son dakika... Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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