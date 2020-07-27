Son dakika haber | Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda koronavirüs çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda koronavirüs çıktıKAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yufka ekmek yapmak için bir araya gelen bazı kadınlarda, koronavirüs tespit edildi.

Ekmek yapmak için bir araya gelen kadınlarda koronavirüs çıktı KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yufka ekmek yapmak için bir araya gelen bazı kadınlarda, koronavirüs tespit edildi. 25 kişinin yaşadığı, 10 müstakil ev karantina altına alındı. Kocasinan ilçesine bağlı Düver mahallesinde bir grup kadın, geçen hafta yufka ekmek yapmak için bir araya geldi. Ekmek yapımının ardından bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kadınlardan bazılarının koronavirüs testi pozitif çıkınca, hastanede tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri yufka ekmek yapımına katılan kadınları ve yakınlarını koronavirüs testinden geçirdi. Ayrıca, testi pozitif çıkan kadınların yaşadığı müstakil 10 ev karantina altına alındı. Bu evlerde toplam 25 kişinin yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Evde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi. Kaynak: DHA