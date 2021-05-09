(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Avcılar'daki silahlı saldırı kamerada

AVCILAR'da aralarında husumet bulunan grup arasında yaşanan silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AVCILAR'da aralarında husumet bulunan grup arasında yaşanan silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan Resul Y. (17), hızla gelen otomobilden inip, yol kenarında arkadaşlarıyla dondurma yiyen Emrah Göktuğ Ş.'yi (19) ayağından vurarak yaralıyor.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Poliste 20'ye yakın suç kaydı bulunan Emrah Göktuğ Ş., iki arkadaşı ile birlikte yol kenarında dondurma yerken, siyah renkli bir otomobilden inen, 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydı bulunan maskeli Resul Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Emrah Göktuğ Ş., sol ayağından vurularak, yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın olay yerine geldiği otomobilin plakasından ruhsat sahibi kadına ulaşıldı. Kadın, otomobilini suç kaydı bulunan oğlu Umutcan L.'nin kullandığını söyledi. Gözaltına alınan Umutcan L. ise, otomobili arkadaşına verdiğini, tesadüfen oradan geçtiğini, silah sesi duyduğunu, kendisini durduran mahalle arkadaşı Resul Y.'nin 'Hızla uzaklaşalım' sözleri üzerine bölgeden uzaklaştıklarını anlattı.Resul Y. de evinde saldırıda kullandığı tabanca ve 3 mermiyle yakalanarak, gözaltına alındı.Çocuk şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş