Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı
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Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı

21.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:57
Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz evinin sokağındaki kaldırımda ölü olarak bulundu. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1407 sokakta saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar kaldırımda oturur vaziyette hareketsiz halde birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz belirlendi. Yormaz'ın evinin cansız bedeninin bulunduğu sokak üzerinde olduğu öğrenilirken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Eşini geçtiğimiz yıllarda kaybeden 2 çocuk babası Yormaz'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı
Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı
Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı
Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun, Allah sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ama Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği ne alaka onu çok anlayamadım. Dayı nerede mücahitmiş ki? Kuvayi Milliye ile ne alakası varmış? Nerede savaşmış da Mücahitlikle ne ilgisi varmış?
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ENİS: RAHMET KAPIN AÇIK OLSUN EFEM.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 22:52:20. #1.15#
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