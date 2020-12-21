Dernek başkanını, ecel evinin sokağında yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 1407 sokakta saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar kaldırımda oturur vaziyette hareketsiz halde birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden kişinin Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şube Başkanı Mustafa Yormaz belirlendi. Yormaz'ın evinin cansız bedeninin bulunduğu sokak üzerinde olduğu öğrenilirken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Eşini geçtiğimiz yıllarda kaybeden 2 çocuk babası Yormaz'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı