YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de yanan mobilya fabrikasındaki hasar gün ağırınca ortaya çıktı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de yanan mobilya fabrikasındaki hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Drone ile görüntülenen fabrikanın depolama ve tekstil bölümünün yandığı gözlendi. Düzce merkeze bağlı Doğanlı Köyü'nde bulunan mobilya fabrikasının depolama ve tekstil bölümünde dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika geniş bir sahaya yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer bölümlere sıçraması önlendi. Yangın sonrası fabrikada meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile görüntülenen fabrikada depolama ve tekstil bölümlerinin bulunduğu alanın yandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YANAN MOBİLYA FABRİKASINDAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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