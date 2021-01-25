Son dakika haber! Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

25.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:44
Son dakika haber! Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahalle Mavi Sokak'ta bulunan Selahattin Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Kaynaşlı itfaiyesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen ev sahibi Yılmaz'a sağlık personeli tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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