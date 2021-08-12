Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor
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Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor

Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de ormanlık alanların yangınlardan korunması amacıyla köy sakinlerine yönelik yangın bilinçlendirme seferberliği başlatıldı.

Düzce'de ormanlık alanların yangınlardan korunması amacıyla köy sakinlerine yönelik yangın bilinçlendirme seferberliği başlatıldı.

Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka Halk Eğitim Merkezi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle köylerde düzenlenen uygulamalı eğitimler, Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde devam etti.

Köy sakinleri, yangının çıkış sebepleri ve alabilecekleri önlemler konusunda uygulamalı eğitimden geçirildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, vatandaşların yangına karşı duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Yangının çıkış sebeplerini ve yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdiklerini ifade eden Kahraman, "Yangın konusunda vatandaşlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, bu konuda elini taşın altına koydu ve bir program hazırladı. Gölyaka ilçemizin ardından diğer ilçelerimizde de yangın konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendireceğiz." diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin engellenmesiyle etkisiz hale geleceğini vurgulayan Kahraman, "Asıl amacımız doğadaki canlıya faydalı olmak, çocuklarımıza iyi gelecek bırakmak. Yeşili ve doğayı korumak bizim görevimiz." dedi.

Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Beyter de Akdeniz ve Ege'deki yangınların insanları bilinçlendirmelerinde etkili olduğunu belirterek, oluşabilecek yangınları bilinçli kişilerle engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor
Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor
Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor
Son dakika haber! Düzce'de köylüler uygulamalı eğitimlerle orman yangınına karşı bilinçlendiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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