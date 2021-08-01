Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti
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Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Düzce'de balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Serhat Şahin (37), Aydınpınar köyü Çınarlı mevkisinde Uğur Deresine balık tutmak için giren arkadaşı Nurettin Uslu'nun (36) suyun altında sıkıştığını belirterek yardım istedi.

Bunun üzerine, bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından sarkıtılan merdiven yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, Uslu'yu sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Uslu ile arkadaşı, derenin içinden gelen iş makinesiyle yola çıkarılarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uslu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suyun altında elleriyle balık tuttuklarını söyleyen Şahin'in, bir süre sonra arkadaşının dışarı çıkmadığını, dibe dalınca onun başından yaralandığını ve sıkıştığını gördüğünü, tüm çabalarına rağmen dışarı çıkaramadığını beyan ettiği belirtildi.

Serhat Şahin'in, Uslu'yu kurtarmak isterken kendisinin de boğulma tehlikesi geçirdiğini ve dışarı çıkarak yardım istediğini söylediği aktarıldı.

Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede suyun altında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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