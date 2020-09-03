Son dakika haber | Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi
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Son dakika haber | Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberi... Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.

03.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:40

Bursa'da trafik kazasında yaşamı yitiren çarşı ve mahalle bekçisi Mutlu Varol'un cenazesi toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Varol'un naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yıldırım ilçesindeki Kuyulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Bursa'da dün İzmir yolu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde kent merkezi yönüne seyreden Mutlu Varol (32) idaresindeki 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, N.E'nin (40) kullandığı 35 NNV 50 plakalı tıra arkasından çarpmıştı. Kazada Varol olay yerinde hayatını kaybetmiş, yarınki düğünü için hazırlık yaptığı nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile Gaye (22) ve Bircan Taşdemir (42) yaralanmıştı.

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Son dakika haber | Düğün hazırlığı yaparken kazada ölen bekçinin cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

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