Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı

Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde, doktor eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet E'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, eşinin de kendisi hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde, doktor eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet E'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, eşinin de kendisi hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, 47 yaşındaki Zeynep E. ve 45 yaşındaki Mehmet E çifti, bir buçuk yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

Bu süreçte dolandırıcılık suçundan cezaevine giren Mehmet E, daha sonra Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında salıverildi.

Zeynep ve Mehmet E, geçen ağustosta evlendi.

Zeynep E, evlendikten sonra sürekli tartıştığı ve kendisini tehdit eden eşi hakkında polise başvurarak önce 90 günlük koruyucu tedbir, ardından 18 Kasım 2020'de 180 günlük önleyici tedbir ile uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eşini ve üvey oğlunu rehin aldı

Zanlı Mehmet E, uzaklaştırma ve tedbir kararına rağmen pazar günü gece yarısından sonra eşi ve onun ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlunun yaşadığı konuta geldi, çift tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Zeynep E'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan zanlı, üvey oğlunu iple bağladı ve olay yerinden kaçtı.

Cinayete kurban giden Zeynep E'nin, bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı 06 BGT 227 plakalı araçla cinayetin işlendiği evin yakınlarındaki alışveriş merkezinin önünde yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunuyor

Mehmet E'nin emniyetteki işlemleri sırasında güveni kötüye kullanma, otodan hırsızlık, suç eşyasını kullanma, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, açıktan hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan 13 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Mescid-i Aksa'da insanlık dışı olay: Filistinlileri önce ezdi, sonra ateş açtı
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp 'Olduğun yerde huzur' notunu düştü
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cyle Larin Yılmaz Vural Samet Aybaba Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının suç dosyası kabarık çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:31:57. #1.14#

title