Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu
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Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu

30.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:52

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve şelalesi ile 8 kilometrelik Sarısuvat Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve şelalesi ile 8 kilometrelik Sarısuvat Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu, yeşil yaylaları ve mesire alanlarıyla dikkati çeken ilçede, ziyaretçilere kampçılık, trekking, yamaç paraşütü gibi imkanlar sunuluyor.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Aykaç, "Sivas'tan davet ettiğimiz sporcularımızla ATV safari, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri, kampçılık ve bisiklet turları gibi çeşitli aktivitelerle bir araya geldik. Tüm doğa sporu severleri Doğanşar'ı ziyaret etmeye ve eşsiz güzelliklerinden istifade etmeye davet ediyoruz." dedi.

Aykaç, ilçeye ilişkin tanıtım filmi de hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu
Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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