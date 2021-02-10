Son dakika haber | Diyarbakır'daki "Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Diyarbakır'daki "Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

10.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:52
Son dakika haber | Diyarbakır'daki

Son dakika haber... Diyarbakır'da geçen yıl 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen yıl 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca narkoterörizmle mücadele çalışmaları kapsamında 2020 yılında 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edilmiş, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 ayrı adreste 16 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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