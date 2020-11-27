Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
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Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı

27.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:33

Diyarbakır'da, 'dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla polis memuru Nail Orsal'a çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Orsal, hastaneye kaldırılırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen olayda; şüpheli araç ihbarı alan polis ekipleri yolda kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli aracı tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsü ihtara uymayarak, polis memuru Nail Orsal'a çarpıp kaçtı.

AĞIR YARALANAN POLİS HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Orsal, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli aracın sürücüsü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis memur Orsal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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