Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

DİYARBAKIR'da, husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, silahlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba Güler ve Polat aileleri, adliye çıkışı buluştukları çay evinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar da ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının hastanede tedavisi sürüyor.