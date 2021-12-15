Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, silahlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da, husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, silahlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba Güler ve Polat aileleri, adliye çıkışı buluştukları çay evinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar da ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının hastanede tedavisi sürüyor.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran ekipler, dün 4 kişiyi gözaltına aldı. Bugün ise adreslerine yapılan baskında, kavgayla ilgili 11 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı, 15'e yükselirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

Son dakika haber: Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, adliye çıkışı silahlı kavgaya 15 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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