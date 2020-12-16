Son dakika haber | Divriği Kaymakamlığından halk pazarında drone ile denetim
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Son dakika haber | Divriği Kaymakamlığından halk pazarında drone ile denetim

16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:41
Son dakika haber | Divriği Kaymakamlığından halk pazarında drone ile denetim

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde drone ile halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde drone ile halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek yönetiminde gerçekleştirilen denetimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çarşı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Drone de kullanılan denetimler hakkında bilgi veren Kaymakam Bek, ilçede koronavirüs denetimlerinin aralıksız olarak sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Bek, "Alınan kararlara uymayan vatandaşlara adli ve idari yönden cezai işlem uygulanacak. Amacımız, vatandaşlarımıza ceza yazmak değildir. Ama koronavirüs vaka artışlarının ortadan kalkması için bu tür tedbirlere hepimizin riayet etmesi gerekir." dedi.

Ayrıca denetimlerde, "Ev oturmaları, altın günleri, doğum günleri, hasta ziyaretleri zorunlu olmayan toplanmalar yasaklanmıştır. Hes kodu almayan esnaflar ve vatandaşlar pazar alanına alınmayacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara adli ve idari yönden cezai işlem uygulanacağının bilinmesi ve gereğinin yapılması önemle rica olunur." anonsu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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