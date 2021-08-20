Son dakika haber... Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaca çarpan öğretim görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaca çarpan öğretim görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşısında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarpmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karabulut, burada tedavi altına alınmıştı. Bir çocuk babası olan Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi yapılan işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Öte yandan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Bayhan Karabulut'un ağaca çarpması sonrası Renault marka otomobilinin hava yastıklarının açılmaması ise dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı