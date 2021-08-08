Son dakika haberleri! Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Erdem Ç.'nin kullandığı 06 FP 1448 plakalı Peugeot 301 marka/model otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil parçalara ayrıldı. Kazada, aynı aileden Huriye Ç. hayatını kaybederken, Erdem Ç. ve kızı Zeynep Ç. yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İCÇ-SLH-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam