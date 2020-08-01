Son dakika haber! Dik duran kaya şaşırtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Dik duran kaya şaşırtıyor

Gelen son dakika haberlerine göre BARTIN'da bir kayanın üzerinde dik duran yaklaşık 4 tonluk kaya, görenlerin şaşırtıyor.

Son dakika haber! Dik duran kaya şaşırtıyor
01.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:54

BARTIN'da bir kayanın üzerinde dik duran yaklaşık 4 tonluk kaya, görenlerin şaşırtıyor. 6,1 büyüklüğündeki deprem ve üzerine düşen yıldırıma rağmen devrilmeyen kayayı işaret olarak kabul eden definecilerin çevresinde arama yaptığı belirtildi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis köyünün girişinde bulunan, yaklaşık 4 tonluk kaya, yanlarından ve altından destek almadan başka bir yassı kayanın üzerinde duruyor. İnsanların düşürmek için uğraştığı kaya sallanıyor, ama devrilmiyor. 1968 yılında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalan kaya, görenleri şaşırtıyor. Geçen yıllarda dik şekilde duran kayanın bir işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki bazı alanları, 1 metre derinliğinde çukurlar açarak arama yaptı.Köylülerden Muharrem Ağarmış (59), "Biz bu kayanın adını 'Dikilitaş' olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabi bu rivayet nedeniyle defineciler de buranın etrafında kazılar yaptı. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum. Bu kayamız 1968 yılında Bartın'da yaşanan depremi gördü, yine 16 yıl önce buraya yıldırım düştü. Sonra bu kayayı bazı insanlar görmüş ve yıkabilir miyiz diye gelmişler yaklaşık 10-15 kişi sallamış ama yıkılmamış. Kayanın üzerinde ben küçükken hatırlıyorum, bayan resmi vardı. Ama artık yok. Bu kayayı ilk kez gören insanlar çok şaşırıyor" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu Güncel
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi Ekonomi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mustafa Destici
Magazin Ali Sunal Hazal Kaya Serdar Ortaç Cate Blanchett
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Kavga Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Dik duran kaya şaşırtıyor - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 11:23:43. #1.14#
title