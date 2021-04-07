Son dakika haber | Derinkuyu'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.