Son dakika haber | Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
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Son dakika haber | Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı

Son dakika güncel haberi... ERZURUM'un İspir ilçesinde kardeşiyle birlikte balık tutmak için gittiği dere kıyısında kaybolan Ali Alkan (32) için arama çalışması başlatıldı.

Son dakika haber | Derede kayıp olarak arandı, eve gittiği ortaya çıktı
11.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:53

ERZURUM'un İspir ilçesinde kardeşiyle birlikte balık tutmak için gittiği dere kıyısında kaybolan Ali Alkan (32) için arama çalışması başlatıldı. Eve gittiği ortaya çıkan Ali Alkan, arandığını öğrenip bölgeye gidince çalışmalar sonlandırıldı.

İspir ilçesine bağlı Sarıkonaklar Mahallesi'nde oturan Ali Alkan, dün saat 17.00 sıralarında kardeşi Emre (28) ile birlikte mahalleden geçen dereye balık avlamaya gitti. Dere yatağında balık avı için uygun yer arayan kardeşler, birbirini kaybetti. Ağabeyi Ali'nin dereye düşmesinden endişe eden Emre Alkan, ailesine ve jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağmur sularıyla debisi yükselen derede Ali Alkan'ı arama çalışması başlattı. 

Çalışmalar sürerken, Ali Alkan'ın eve döndüğü ortaya çıktı. Ali Alkan'ı gören yakınları, "Sen neredesin? Millet dere kenarında seni arıyor" diye uyardı. Bunun üzerine Ali Alkan, aracıyla dere kenarına gitti. Alkan'ı karşılarında gören ailesi sevinç gözyaşı döktü. 

Ekipler, gelişme üzerine çalışmaları sonlandırdı. Erzurum'dan arama kurtarma için yola çıkan AFAD ekipleri de aranarak Ali Alkan'ın bulunduğu bildirildi. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Ali Alkan, yağmur yağdığı için eve döndüğünü, olanlardan üzüntü duyduğunu söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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