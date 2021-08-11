Son dakika haber: Deprem şehitleri 22.yıl dönümünde Gölcük'te anılacak

Son dakika yaşam haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anılacak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anılacak.

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde, saatler 03.02'de, 45 saniye süren depremde toplamda 18 bin 373, depremin merkez üssü olan Gölcük'te ise resmi rakamlara göre 5 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Büyük acıların yaşandığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye tarihinin en büyük depreminin 22.yılında Gölcük'te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi, Asrın Felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 21.Yıl dönümü anma programı Kavaklı Sahili Marina'da, 16 Ağustos akşamı Saat 21.00'da başlayacak ve gece saat 03.02'a kadar sürecek. Protokol konuşmalarıyla başlayacak program, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü "Bireysel Afet Hazırlıkları" sunumu ile devam edecek. Ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla deprem şehitleri anılacak. Son olarak da saat 03.02'de deprem anıtına çelenk konulacak, saygı duruşu ve dualar yapılacak. AFAD Deprem Simülasyon Tırı da program boyunca gezilebilecek.

Anma etkinlikleri 17 Ağustos Cumartesi günü de devam edecek. Saat 11.00'da Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde, saat 12.00'da İhsaniye 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde, saat 15.30'da Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda, saat 17.30'da Yazlık Şehitliği'nde, saat 17.30'da Ulaşlı Deprem Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua yapılacak. Ayrıca saat 13.30'da İhsaniye Çiftlik Ulucami'de, 17.30'da da Halıdere Merkez Camisi'nde deprem şehitleri için Kuran-ı Tilaveti yapılarak dualar okunacak.

Depremin yıldönümü hakkında açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin üzerinden tam 22 yıl geçti. 22.yılında da hem deprem şehitlerimizi anmak hem de depremin acılarını yaşamış insanlar olarak deprem gerçeğine dikkat çekmek adına bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. 16 Ağustos akşamı, saat 21.00'da, Kavaklı Marina'da yapılacak anma programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı