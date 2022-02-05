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Son dakika haber... Denizli'de motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk öldü

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Son dakika haber... Denizli'de motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Tavas ilçesinde motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde motosikletle kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. (14) idaresindeki plakasız motosiklet, Tavas-Kızılcabölük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.Ç'yi Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Denizli, Güncel, Haber

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