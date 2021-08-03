Son dakika haber | Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Son dakika haber | Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Öte yandan Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibi de söz konusu bölgeye sevk edildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 15 araçtan oluşan itfaiye grubu, bölgedeki yangınların söndürülmesine destek verecek.

Azerbaycan ve Türk bayraklı araçların Denizli kent merkezinden bölgeye sevki sırasında kara yolunda araçta olan vatandaşlar, ekipteki görevlilere sevgi gösterisinde bulundu.

Türlübey Mahallesi yakınlarında, dün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Demet Akalın Prens William
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Denizli'de kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:13:47. #1.15#

title