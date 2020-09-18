Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu
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Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu

Son dakika haberlerine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu
18.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:29
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri  darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in sivillere yönelik katliamı sürüyor. Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin Kasr bin Gaşir kasabasında bulunduğu bildirildi. Darbeci Hafter'e bağlı birliklerin, kasabayı yaklaşık bir yıl kadar elinde tutuğu ve Eshtewi'nin de ölümünden sorumlu oldukları ifade edildi. Libya medyası, kemiklerin çimentodan yapılmış bir su deposunda bulunduğunu duyurdu.

HAFTER'İN KATLİAMI BELGELENMİŞTİ

Öte yandan, BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020'nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81'inden Hafter milislerinin sorumlu olduğunu duyurmuştu. 


- Libya

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Kaynak: DHA

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