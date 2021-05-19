Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı

Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Didim ilçesinde daha önce yaralı bulunan ve tedavi edilerek denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde daha önce yaralı bulunan ve tedavi edilerek denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Altınkum Sahillerinde ölü bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını görenler, belediye ekiplerine bildirdi. Durumdan haberdar olan Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip, Didim'den kaplumbağayı alarak Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) götürdü.

DKMP personeliyle birlikte, ölü kaplumbağada inceleme yapıldı. Üzerinde bulunan TR-Y1615 numaralı markanın, Dalyan'da bulunan DEMAKER'de takıldığı belirlendi. Daha önce misinalara takılarak bir uzvunu kaybettiği ortaya çıkan caretta caretta'nın iyileşince denize salındığı şimdi ise ağlara takılıp boğularak öldüğünün düşünüldüğü ifade edildi.

EKODOST Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Balıkçılar ağlarına ve paragatlarına takılan kaplumbağa gördüklerinde, ihbar etmeleri halinde bu canlıların hayatlarının kurtarılması sağlanacaktır. Duyarlı insanların çoğalması, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve turistik işletmelerin iş birliği yapması, bu sevimli canlıların sağlıklı bir şekilde yaşaması için çok önemlidir" dedi.


Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Burak Yılmaz Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 21:15:47. #1.13#

title