Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu