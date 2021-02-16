Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki Açıklaması
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki Açıklaması

16.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:08
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Geert Wilders yine kendine yakışanı yaptı. Aynaya bakıp gördüğünü dile getirdi." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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