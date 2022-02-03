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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev'deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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