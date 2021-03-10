Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini görmezden gelenlerin millete...

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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarında yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan özellikle gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren