Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kabulde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.