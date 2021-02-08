Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

08.02.2021 20:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü, Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbaşkanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

MART ZİRVESİ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

"AB'NİN ADİL YAKLAŞIMI HER İKİ TARAFIN DA YARARINA"

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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