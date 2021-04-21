Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık" -"Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık"

- "Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Üç yeni bakanımıza başarılar diliyorum. Bugüne kolay gelmediğimiz gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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