Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık"

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık" -"Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.