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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

 Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
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