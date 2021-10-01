Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.