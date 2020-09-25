Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın

25.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:01

Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cuma namazı için Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan, burada Cuma namazını kıldıktan sonra cemaate seslendi

"KUR'AN'A SARILIRSAK BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEZLER"

Al-i İmran Suresi'ne değinin Erdoğan şunları söyledi: "Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil.

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN İNŞALLAH"

Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah.

"SİZLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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