Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılım göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti
(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı