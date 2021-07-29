Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÇORUM'da, kavşakta otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada emekli polis dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ÇORUM'da, kavşakta otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada emekli polis dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün Çorum- Sungurlu yolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum yönüne giden emekli polis İsmail Naci Başer'in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk yönetimindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, otomobil sürücüsü İsmail Naci Başer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Havva Işık, Bilge Buse Başer, Gönül Şeker ve traktör sürücüsü Celal Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Işık ile Gönül Şeker, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Diego Muslera Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Çorum'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:26:41. #1.16#

title