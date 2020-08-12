Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'da 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören evlerin enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Küle dönen evde Elif İçuz ve Ela Çetin isimli çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.
Çorum'un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait ahşap evde dün çıkan ve 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiğinde komşuları olan Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıktı. Kenti yasa boğan yangında küle dönen evden itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin adlı çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ
Yangında hayatını kaybeden 4'ü çocuk 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yangın çıkan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Çorum'un Bayat ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan ve 4 evin kül olması ile sonuçlanan yangında ev sahibi Ömer Çetin ve torunları Elif Naz Çetin ile Ela Çetin ve komşularının çocukları Yusuf ve Elif İçuz hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Vali Mustafa Çiftçi, ilçeye giderek incelemelerde bulunmuştu. Soğutma çalışmalarının ardından gece geç saatlerde Bayat Belediyesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Çalışmalarına gece saatlerinde ara veren ekipler bu sabah çalışmalarına yeniden başladı.
Kaynak: İHA