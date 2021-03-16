Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza
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Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:24
Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanına polis ekiplerince baskın düzenlendi.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan eğlence mekanına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı.   

Hedefin 'mavi' kategori olduğu, 'çok yüksek riskli' Konya'da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi. İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.


Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza
Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza
Konya'da, yasağa rağmen açık eğlence mekanında 23 kişiye 144 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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