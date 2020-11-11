Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı

Zonguldak'ta evine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden simit fırını sahibi Saban Köroğlu, cinayeti ile adliyeye sevk edilen zanlı, suçunu itiraf etti. Zanlı, fırıncıyı seyyar satıcılara simit verme nedeniyle öldürmüş.

14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta simit fırını sahibi 43 yaşındaki Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşanan olayın ardından ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, gözaltına alınan Cafer B. ve oğlu Sadık B, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesine suçunu kabul etmeyen Cafer B. ve oğlu Sadık B. ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Cafer B, adliyede verdiği ifadede cinayeti itiraf ederken oğlu Sadık B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cafer B, ifadesinde olayı daha önceden planlamadığını, Köroğlu'nu evin önünde tesadüfen gördüğünü, korkutmak amacıyla ateş açtığını iddia etti. Mahkeme tarafından Cafer B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Cinayeti işleyen Cafer B, adliyeye çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı