Son dakika haber | Çocuk istismarına çektiği kliple 'Dur' dedi

Son dakika magazin haberi... Korona virüsü atlatıp yaşadıklarının türküsünü hastanede yazan halk ozanı Abdurrahman Delen, çocuk istismarına dur demek için kendi bestelediği 'Dokunmayın Çocuklara' adlı klip sosyal medyada yüzbinlerce izlenmeye ulaştı.

Korona virüsü atlatıp yaşadıklarının türküsünü hastanede yazan halk ozanı Abdurrahman Delen, çocuk istismarına dur demek için kendi bestelediği 'Dokunmayın Çocuklara' adlı klip sosyal medyada yüzbinlerce izlenmeye ulaştı.

Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan, Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla da 'Dokunmayın Çocuklara' adıyla şiir yazdı. Kendi yazdığı şiire hazırladığı video klip sosyal medyada büyük ses getirdi. Delen'in, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla yazdığı 'Dokunmayın Çocuklara' adlı klip sosyal medyada yüzbinlerce kez ilendi.

"Kimse çocuklara dokunmasın artık"

Yazdığı şiir ile çocuk istismarına dikkat çekmek istediğini dile getiren halk ozanı Abdurrahman Delen, " Yeter artık çocuk istismarına dur diyelim ne olursunuz. Yine kötü haberler ile içimiz yandı, yüreğimiz daraldı. Bu çocukların neler çektiğini bir Allah bilir birde onlar. Bu gibi durumlara çözüm bulunması lazım. Kim suç işliyorsa cezasını çeksin. Kimse çocuklara dokunmasın artık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı